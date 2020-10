Coronavirus, i cimiteri in Umbria restano aperti al pubblico ma occhio alle regole e divieti

Le ordinanze regionali e le linee guida nazionali del Governo non hanno chiuso i cimiteri in vinsta dell'1 e 2 novembre ma sono previste delle regole stringenti per evitare assembramenti. Tutte le regole per accedere in sicurezza: indossare la mascherina correttamente coprendo naso e bocca;igienizzare le mani con una soluzione idroalcolica prima di entrare e comunque prima e dopo l’utilizzo di beni comuni (quali ad es. scale, rubinetti ecc..); per i fiori e/o pulizie utilizzare soltanto contenitori di acqua personali che non devono essere abbandonati all’ interno del cimitero; evitare assembramenti e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; rimanere il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 30 minuti; evitare abbracci e strette di mano; coprire la bocca e il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta o con il gomito flesso; i fazzoletti utilizzati devono essere gettati subito dopo l’uso e successivamente lavare le mani con la soluzione idroalcolica; attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale preposto ai controlli.

E VIETATO L'INGRESSO...

A chi ha la temperatura corporea oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali;a chi ha avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; a chi è sottoposto a misure di quarantena, o è positivo al COVID-19, in conformità alle misure di contenimento del contagio di cui alla normativa vigente.