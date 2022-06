Raccordo Perugia-Bettolle, camion perde liquami: tratto chiuso al traffico

Nuova mattinata difficile per gli automobilisti: tratto del raccordo Perugia-Bettolle chiuso al traffico. Un'autobotte, all'altezza di Passignano, ha perso dei liquami che hanno inondato la superstrada. Ora è necessaria una bonifica.

Anas spiega che "sul raccordo Perugia-Bettolle è provvisoriamente chiuso il tratto, in direzione innesto con la statale 3bis, al km 29,300m nei pressi di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia, per consentire le operazioni di rimozione e pulizia di materiale liquido disperso sul piano viabile". Il traffico, prosegue la nota, "è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Passignano Ovest (km 26,400)".