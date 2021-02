Chiude uno degli ultimi negozi di barbiere di Porta Sant’Angelo e della Conca. Abbassa la saracinesca Novello, storico tonsore di via Fabretti. Dopo la chiusura di Franco Pignattini, il figaro/scultore che ha lasciato il Borgo sguarnito, ora anche la Conca si ritrova orfana di questo servizio. Rimane attivo solo Walter Manuali, figlio d’arte, nel negozio fra via del Fagiano e via Fabretti.

Novello aveva iniziato (ai civici 14-16 di via Fabretti) oltre mezzo secolo fa, in società con Lamberto. Un negozio ampio oltre 40 metri, con sala d’attesa e due poltrone. I due soci hanno sempre lavorato alacremente. Poi l’abbandono di Lamberto, con Novello che prosegue ancora per qualche anno. Oggi l’attività è chiusa e i muri in vendita. Si aspetta un compratore.

Non ci si attende il subentro di qualche collega che, almeno fino ad oggi, non s’è fatto avanti. Potrebbe toccare a un cinese, dato che fra emporio, lì vicino, e attività di ristorazione e commercio, la comunità con gli occhi a mandorla, sembra prediligere questa zona della città, insieme a Monteluce, Porta Pesa e via Pinturicchio. Tanti perugini saranno costretti al “fai da te”?

Quella delle barbierie è un’autentica moria. Eppure il lavoro non manca. Anche se pochi, o nessuno, va a farsi la barba, il taglio dei capelli resta una necessità e anche uno sfizio. Sebbene qualcuno, per comodità (e machismo?) scelga di farsi la rapa. C’è chi la chiama rapa, chi “mela”… al nord “crapa pelata”. Di necessità virtù? Insomma: prima o poi, dal barbiere si deve pur andare. Ma gli abitanti di questa parte della città dovranno orientarsi a far la fila altrove.