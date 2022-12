Chiude l’azienda e sparisce con i libri contabili: sotto processo per bancarotta

Chiude l’azienda e sparisce con i libri contabili. Dopo 7 anni il processo ancora fermo davanti al I Collegio del Tribunale di Perugia.

L’imputato, un imprenditore marocchino di 47 ani, difeso dall’avvocato Francesca Forlucci, è accusato di bancarotta fraudolenta perché in qualità di “socio e amministratore unico dal 15 maggio del 2014 al fallimento” della società, avrebbe tenuto “i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

Secondo l’accusa “la documentazione acquisita dal curatore” presso lo studio del commercialista dell’azienda, sarebbe “risultata in riferimento all’anno 2015 incompleta e non aggiornata”.

Nel procedimento, che nell’udienza odierna ha registrato un altro rinvio, si è costituito il curatore fallimentare.