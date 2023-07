Chili di droga, un fucile a pompa e un grosso giro di spaccio: 42enne in carcere

Dagli arresti domiciliari al carcere. I carabinieri di Spoleto hanno portato dietro le sbarre un 42enne del posto.

L’uomo, con numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, armi, ricettazione ed altri reati contro il patrimonio si è visto notificare il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria spoletina, emesso a seguito dell’attività di controllo e riscontro effettuata dai carabinieri di Spoleto.

Il 42enne, spiegano i carabinieri, una volta è stato trovato in possesso di diversi chili di hashish, un fucile a pompa privo di matricola e con le munizioni e il "libro mastro" della "fiorente attività di spaccio". In un altro caso

Per l'uomo ci sono anche precedenti per ricettazione e altri reati contro il patrimonio. Ora è in carcere.