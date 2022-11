Chiesa di Santa Maria Assunta a Monterone, scoperto l'autore del danneggiamento del Crocifisso: cancellata per sempre la pista satanica

Dopo le parole chiare ai fedeli, senza entrare nei particolari, del vescovo Maffeis che aveva smentito qualsiasi collegamento satanico, ora arriva la conferma della Questura sul danneggiamento del crocifisso della Chiesa di Santa Maria Assunta a Monterone avvenuto qualche giorno: "nessun collegamento con presunte sette sataniche del territorio". Tutto questo è dimostrato dall'autore del fatto che è stato individuato: si tratta di un 29enne stranieri, ospite di un centro di accoglienza, con forti problemi psichici tanto da essere portato all'Ospedale di Perugia dopo la confessione. In Questura ha raccontato una storia delirante mostrando, fin da subito, un evidente stato confusionale. Gli agenti sono arrivati allo straniero grazie a un’operatrice di un centro di accoglienza insospettita dall’atteggiamento dell'uomo.

La donna, infatti, preoccupata da una crisi del proprio assistito lo aveva avvicinato per tentare di rassicurarlo. È stato a quel punto che lo straniero si è scusato per il danneggiamento di una statuetta in terracotta della Madonna collocata in una nicchia della struttura, a circa 3 metri d’altezza. Un danno però non collegato alla Chiesa di Santa Maria Assunta a Monterone. Il passaggio importante è arrivato dopo: quando aveva raccontato di trascorrere le notti in una Chiesa situata vicino al Cimitero monumentale di Perugia. È stato in quel momento che la donna ha sospettato che il giovane potesse essere la stessa persona che, qualche giorno prima, aveva asportato e danneggiato il crocifisso risalente al XVIII secolo della Chiesa di Monterone. Da qui la chiamata alla Polizia per eventuali verifiche che sono poi andate a buon fine.