Chiesa di S. Antonio abate, è tempo di reinaugurare: dopo anni di interventi, finalmente è tutto a posto

Chiesa di S. Antonio abate. È tempo di reinaugurare. Lo aspettano i borgaroli e gli amanti della città. Dopo anni di interventi, finalmente è tutto a posto: non solo gli interni, ma anche il cortile esterno. Dove, secondo tradizione, si benedicono gli animali in occasione della festa del Santo (17 gennaio). Gli interventi sono stati “curis et impensis” dell’Associazione Porta Pesa Borgo S. Antonio, presieduta da Francesco Pinelli. L’interno ha visto vari step di ripristino. Cominciando dalla statua lignea del Santo e poi con la lunetta dell’Eterno Benedicente, restaurate a cura di Giovanni Manuali.

Lo stesso restauratore ha agito nei riguardi della tela di Santa Romana, di Benedetto Bandiera (altare di destra), che ha visto come mecenate l’amico Mario Raggioli [INVIATO CITTADINO Corso Bersaglieri, l'opera d'arte salvata: è il simbolo della chiesa di S. Antonio Abate (perugiatoday.it)]. Poi lo spostamento del crocifisso con raggiera dorata, riportato al centro dell’altare maggiore, come documentato fotograficamente all’epoca in cui Gerardo Dottori realizzò la pittura murale coi due angeli che rendono omaggio al Redentore. I due sopraporta dorati laterali sono stati ricostruiti, secondi la configurazione originale, e dorati a cura di Marina Pinelli. Poi è stata la volta dello spostamento dell’immagine del Santo, riportata correttamente al sito originale, nell’altare di sinistra. Infine, anche il cortile esterno è stato ripristinato con copertura di sassi affogati nel cemento. È dunque tutto pronto perché si proceda a una solenne reinaugurazione, con autorità religiose, civili e militari. Perché questa è diventata la chiesa ufficiale dei bersaglieri che ogni anno, nella data del 14 settembre, rievocano l’entrata delle truppe italiane, dalla Porta S. Antonio, per la liberazione di Perugia. Aspettiamo la festa del Santo col porcellino.