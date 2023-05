Chiama la polizia e minaccia di suicidarsi: salvato

Chiama la polizia e minaccia di uccidersi: individuato dagli agenti e portato in ospedale dal 118. È successo a Spoleto. L'uomo, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, ha chiamato il numero per le emergenze e ha detto all'operatore di voler compiere un gesto estremo. L'agente lo ha trattenuto al telefono per tranquillizzarlo mentre una volante è corsa sul posto.

I poliziotti hanno trovato l'uomo "fortemente agitato e in preda allo sconforto". Il personale del 118 lo ha portato all'ospedale di Foligno per le cure del caso.