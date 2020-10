Che vergogna! Hanno gettato il cibo offerto dal Banco Alimentare: "Poteva essere restituito: c'è tanto bisogno"

"Avere segnalazioni di abbandono di rifiuti è una cosa spiacevole ma trovare lungo la strada notevoli quantità di generi alimentari abbandonati è qualcosa che offende”. Così gli agenti della Polizia locale hanno commentato il ritrovamento di una notevole quantità di scatolame e pasta rinvenuti lungo una strada secondaria del territorio comunale su segnalazione di un cittadino. In particolare sono stati gettati molti barattoli da mezzo chilo di legumi vari: ceci, lenticchie; confezioni di pomodori pelati e pacchi di biscotti, tutti scaduti, chili di pasta non scaduta provenienti dal Banco alimentare.

“Si tratta di casi sporadici – proseguono gli agenti – rispetto alla quantità di cibo che viene consegnata alle famiglie che ne hanno necessità. Ma, trattandosi di un bene di prima necessità, sarebbe opportuno che qualora ci si rendesse conto che non si può utilizzarlo si provvedesse a riconsegnarlo per metterlo a disposizione di chi ne ha bisogno. Gettarlo lungo una strada in questo caso la cosa più grave non è il danno all’ambiente ma la mancanza di rispetto verso chi lo dona e lo distribuisce”.