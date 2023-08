Perugia, si ferma con l'autocarro a contrattare con una prostituta: multato

Fermo con un autocarro a contrattare con un prostituta, fermato dagli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge della Polizia Locale di Perugia e multato.

Gli agenti durante un pattugliamento della zona della stazione ferroviaria per prevenire e reprimere il fenomeno della prostituzione, si imbattevano in un autocarro il cui conducente era già stato sanzionato in precedenza, per aver violato l’ordinanza che vieta di intrattenersi con soggetti dediti al meretricio.

Gli operatori, insospettiti dal continuo andirivieni del veicolo, tra via Canali e via Campo di Marte, intimavano l’alt al conducente. Alla richiesta di esibizione dei documenti, quest’ultimo non era in grado di esibire la carta di circolazione del mezzo. Dai successivi accertamenti approfonditi, gli agenti appuravano che il veicolo era sottoposto a fermo fiscale.

Al conducente sono state elevate due sanzioni, una per la mancanza della carta di circolazione e l’altra per guida di veicolo sottoposto a fermo fiscale, quest’ultima pari a 1.984 euro.