Centro storico, scala un cartello stradale e lo prende a testate: l'ultima impresa del 54enne che passeggiava con una Katana

Aveva bevuto e tanto. E tutto quell'alcol lo ha trasformato in un molestatore di poveri malcapitati che passeggiando in centro incrociavano il suo cammino. Parolacce, prediche deliranti e tanto scompiglio. Ma non si è limitato a questo: il 56enne, italianissimo, con diversi precedenti per furto e resistenza, aveva preso di mira anche i cartelli stradali in piazza Danti che scalava e poi colpiva con testate cercando di distruggerlo. Il tutto mentre una fiumana di perugini e turisti si godevano una bellissima serata di Umbria Jazz. Il 54enne non era nuovo a certe bravate: era stato fermato mentre passeggiava tranquillamente con una spada katana. All'arrivo della Polizia non è stato collaborativo: una volta sceso dal cartello stradale non ha voluto fornire i documenti. Per questo motivo è stato accompagnato in Questura per una compiuta identificazione. Dagli accertamenti sono emersi tutti i misfatti, anche curiosi, del 54enne che comunque non aveva mai scalato cartelli stradali. Alla fine è stato sanzionato per ubriachezza molesta.