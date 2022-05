INVIATO CITTADINO Via Maestà delle Volte. Impalcature smontate e ultimi ritocchi. Si disvelano le opere d'arte protette da tavolame

Via Maestà delle Volte. Impalcature smontate e ultimi ritocchi. Si disvelano la Maestà Ceramica di Belletti (1945) e la Fontana di Angelini (1928). Tolte di mezzo le protezioni dei due capolavori. Il primo, sotto i colossali arconi di controspinta, è la Fontana di Angelini, in finto stile medievale, in realtà risalente al 1928, come si desume dalla scritta e dal fascio (inutilmente scalpellato, visto che ne rimane traccia). L’opera era stata restaurata ‘curis et impensis’ di Camilla Cucinelli e Riccardo Stefanelli i quali – come regalo per il loro matrimonio – avevano chiesto non doni, ma oboli da destinare al recupero di questo capolavoro di sincretismo da Ventennio. Dunque nessun intervento, ma “liberazione” dalle tavole di protezione.

Seconda rinnovata epifania è quella della Maestà Ceramica di Germano Belletti (1945), Madonna in trono con Bambino, affiancata dai santi protettori Ercolano e Costanzo. Lo ordinarono e lo pagarono i ceramisti perugini che intendevano ringraziare la Vergine Santissima per aver salvato la città dai bombardamenti. Anche se è vero che, pochi metri sotto (in via Fratti), cadde una bomba che fece diverse vittime. Come altre (fra le quali dei bambini) ce ne furono in zona Carmine. Ma, complessivamente, la città non ricevette troppe ferite in perdite umane e danni materiali. L’opera di Belletti era stata recentemente ripulita (2013) ad opera della restauratrice Clarissa Sirci, con finanziamento a carico di un club Lions. Qui c’era poco da fare. Tranne la scarnificazione e successivo reintegro della stuccatura fittile alla base del cartiglio in cotto sottostante l’opera ceramica.

Abbiamo visto all’opera, e immortalato con uno scatto, la restauratrice Enrica Andrea Bagatta della ditta romana Forme. La restauratrice è “recidiva” avendo operato anche al Passetto del Monmaggiore [ INVIATO CITTADINO Passetto del Monmaggiore. Ultimi ritocchi per un estremo make up. Recupera appeal uno scorcio di Perugia (perugiatoday.it) ], poco sopra, di rimpetto alla casa-torre di via Fratti. Intanto, lungo la via si cerca di rimuovere i materiali di risulta legati alla pulitura delle tessiture murarie. Un rivolo di materiale biancastro corre verso piazza degli Aratri. Non è mancato chi abbia elevato proteste per l’asserito intasamento delle fogne. Ne verificheremo la veridicità alla prossima abbondante piovuta.