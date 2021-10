Via delle Cantine, quel bagno pubblico da scandalo. "Se deve restare in queste condizioni, meglio chiuderlo"

Via delle Cantine invasa da un fiume d’urina. Quel bagno è uno scandalo. Se deve restare in queste condizioni, meglio chiuderlo. E non se ne parli più. Questa l’opinione dei residenti di prossimità che debbono letteralmente turarsi il naso al passaggio sul punto incriminato. A poco servono le quotidiane disinfezioni e i getti di deodorante con la lancia ad alta pressione degli operatori Gesenu. Il liquido maleolente scende verso via Baldeschi, in prossimità di attività commerciali, e perfino di ristorazione.

La buona educazione e il rispetto per il lettore ci sconsigliano di pubblicare le foto dell’interno che ci hanno inviato alcuni amici. Ci limitiamo a proporre in pagina uno scorcio di via delle Cantine, col rivolo di orina in discesa libera. Quando certa gente orinava per strada, era un’indecenza. Ma lasciare una struttura comunale in queste condizioni è ancora più indecente. Pare, come si dice, che al peggio non ci sia mai fine.