Centro storico, vetrofanie rappresentanti opere d'arte saranno montate sulle vetrine dei negozi chiusi in centro

Vetrofanie raffiguranti opere d'arte esposte alla Galleria Nazionale dell'Umbria saranno installate nel centro storico di Perugia nell'ambieto del progetto “Perugia, L’arte tra le mani”. L’obiettivo è quello di migliorare il decoro e l’immagine del centro storico, attraverso un arredo di evidente valore estetico, allo stesso tempo favorendo una più diffusa conoscenza a chi percorre le vie del centro delle opere di grande valore artistico raccolte nel museo.

Il progetto prevede che la Galleria Nazionale fornisca gratuitamente le immagini con il relativo layout grafico, mentre il Comune provvederà a individuare i proprietari degli immobili interessati a sfoggiare l'immagine delle opere d'arte attraverso la pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse. Gli oneri dell’operazione, peraltro, non graveranno sui proprietari. S

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

i ipotizza, infatti, di poter fare ricorso a forme di sponsorizzazione tecnica. Potranno aderire i proprietari di negozi, al momento chiusi, le cui vetrine si affacciano sulle vie del centro e, in particolare, in una prima fase, saranno considerate prioritarie quelle più vicine a Corso Vannucci e caratterizzate da un maggior afflusso di turisti, come via Baglioni, via Oberdan, via Calderini, via Bonazzi, via Maestà delle Volte, via Ulisse Rocchi, via Danzetta, via del Forte, via Alessi, via dei Priori, via Caporali, via Cartolari, via Bartolo, piazza Danti, via Baldeschi.