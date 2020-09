Centro storico, assalto nella notte al 'Paradiso' dell'Edicola 518: vetrina sfondata

Assalto nella notte per entrare nel 'Paradiso' dell'Edicola 518. "Alle 5.32 un uomo, solo, ha preso a pietrate il vetro per qualche minuto fino a sfondarlo. Nel frattempo il caos ha svegliato i vicini, che si sono affacciati mettendolo in fuga. Quindi non è entrato e non ha preso niente. Il bilancio è solo quello della spaccata. Quindi vetro da sostituire e danni agli infissi, che stiamo già provvedendo a riparare", spiegano in un post su Facebook.

E ancora: "La prima cosa che vogliamo dire all'autore di questo gesto è: ti capiamo. Entrare in Paradiso è il sogno di molti, forse di tutti. L'unico piccolo errore di valutazione è che questo Paradiso è aperto a tutti, anche ai cattivi. Non ci sono guardiani all'ingresso né telecamere. E non serve spaccare la vetrina per entrarci".