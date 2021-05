Lancio di sedie e coltellate in centro: lite tra due uomini, un ferito portato in Ospedale

Due feriti dopo una lite scoppiata in centro storico a Perugia quando era già scattato il coprifuoco. Il personale medico del 118 e due pattuglie della Volante sono state allertate intorno alle 22,45; una volta raggiunta Piazza della Repubblica si sono imbattuti in due individui malconci e sanguinanti. Per ragioni ancora da chiarire si sono prima minacciati e poi è successo di tutto: tavolini e sedie lanciate, fino ad arrivare ad alcune coltellate. Uno dei due, stranieri, è stato colpito in maniera grave tanto da essere considerato un codice rosso: dopo la prima medicazione avvenuta in Piazza Italia è stato portato direttamente al Pronto Soccorso di Perugia. L'altro autore della lite, anche lui ferito, ma in maniera lieve è stato curato come codice verde. La Polizia ha indentificato entrambi e sono scattate le denunce a piede libero. In più la relativa sanzione per non aver rispettato il coprifuoco.