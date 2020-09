Giovane perugino picchiato e rapinato mentre tornava a casa: arrestato un senza fissa dimora

E' stata individuato ed arrestato il rapinatore che nella notte del 19 settembre, in un vicolo del centro storico, ha picchiato e rapinato un giovane perugino di 19 anni che stava tornando a casa. Il ragazzo, secondo la ricostruzione resa ai carabinieri, è stato afferrato da dietro e immobilizzato da un uomo, mentre un complice - il bandito arrestato - gli aveva sferrato due schiaffi in viso e, puntandogli contro un coltello, lo aveva costretto a consegnargli il telefono cellulare e la somma contante di 10 euro. I malviventi si erano poi dileguati per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri di Perugia, dopo una serie di riscontri raccolti durante l'indagine, sono risaliti ad uno dei due: un cittadino tunisino 29enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Il fermato è stato portato alla casa circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.