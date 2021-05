Centro storico: urla contro un ragazzo e aggredisce i poliziotti, denunciata

Gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Perugia hanno denunciato una 25enne per resistenza a pubblico ufficiale

Nottata movimentata in centro storico. Gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Perugia hanno denunciato una 25enne per resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza, secondo la ricostruzione della polizia, è stata fermata in piena notte insieme a un cittadino romeno di 24 anni. La ragazza prima ha aggredito verbalmente il 24enne, poi si è scagliata contro i poliziotti. Identificata e denunciata.

Entrambi sono stati sanzionati per inosservanza delle normative anti Covid-19.