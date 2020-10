Controlli in centro a Perugia, multa pesante per 19enne senza mascherina, alcol venduto fuori orari

Sabato sera di controlli in centro storico a Perugia portati avanti dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia municipale che hanno passato al setaccio locali e vie. Un giovane di 19 anni è stato sanzionato per non aver voluto indossare la mascherina e per ubriachezza manifesta; sanzione da 400 euro e ordine di allontanamento dal centro.

Accertare alcune violazioni alle ordinanze comunali, in particolare in materia di consumo di bevande in contenitori di vetro e di somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. E ancora, non sono comunque mancati episodi di malcostume: un ragazzo di 31 anni è stato sorpreso ad urinare in un luogo di pubblico passaggio, nelle adiacenze di piazza Piccinino. Anche per lui è scattata la sanzione.

C'è da dire, secondo quanto rilevato dalla task-force, che seppur la presenza di giovani frequentatori le vie del centro rimanga consistente, si è potuto assistere ad un prevalente rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle mascherine come stabilito dalla recente normativa.

"L’attività - hanno spiegato dalla Questura - rientra nell’ambito dell’azione preventiva posta in essere dalle forze dell’ordine finalizzata a contenere nuove impennate della curva epidemiologica causata dal Covid-19 in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto delle misure a ciò necessarie e di ricerca della collaborazione anche da parte dei più giovani.