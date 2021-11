Incidente nella notte in centro a Perugia: cade giovane dal muraglione, trasportato in codice rosso

Un volo di diversi metri e poi lo schianto sull'asfalto sottostante. E' accaduto ieri notte in centro storico a Perugia intorno alle 2 quando un giovane di 21 anni, italiano, è caduto dal muraglione zona Giardini Carducci. Immediati sono scattati i soccorsi - allertati da alcuni presenti - del personale medico del 118 che hanno immediatamente immobilizzato il ferito è portato in codice rosso all'Ospedale di Perugia. Dopo le prime cure al Pronto Soccorso è stato trasferito nella struttura complessa di Ortopedia, diretta dal professore Auro Caraffa, per via di alcune fratture.

"Non è in pericolo in vita: la sua prognosi è di 30 giorni": hanno confermato dall'ufficio stampa del nosocomio perugino. Nonostante traumi e ferite gravi il giovane non corre il rischio di lesioni permanenti. Sulla caduta indaga anche la Polizia di Perugia che nei prossimi giorni ascolterà il giovane. Dai primi rilievi si esclude il coinvolgimento di terzi. Come accaduto già in passato non si esclude un incidente.