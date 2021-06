Movida in centro, automobilista rischia di investire un agente e poi sbatte contro le auto in sosta

La movida maleducata e selvaggia - ma non violenta secondo i report di Polizia - continua a far discutere i perugini anche in questo fine settimana. Video di giovani che tirano la coca su un muretto, i residui delle sbornie da alcol e i resti dei bisogni corporali stanno facendo il giro dei social e del web. I residenti in centro storico protestano vivamente e a ragione. Ma non mancano controlli e multe e si spera che l'eco di questi provvedimenti possa scoraggiare in parte quei pochi che rovinano la "festa" a tutti. Ecco il bilancio della polizia municipale nei controlli del sabato sera in centro dalle 20 alle 02: 4 verbali per consumo di alcol in violazione all'ordinanza dopo le 23 (di cui 3 in piazza IV Novembre e una in via della viola). I fermati dovranno ora versare ben 450 euro nelle casse del Comune.

Movida selvaggia fa rima con sosta selvaggia in centro: stavolta sono 18 le multe per divieto di sosta in viale Indipendenza e in Piazza Italia. Ieri notte, come fanno sapere dal comando di Polizia locale di Perugia, un agente ha rischiato di essere investito da un'auto che poi è finita dritta contro un altro mezzo in sosta. Il conducente secondo la municipale era sotto effetto di alcol. Pesantissimi i provvedimenti: contestata la guida in stato d'ebbrezza con sequestro del veicolo.

Alcoltest a sorpresa alle 2 di notte per chi era in uscita dal centro storico: in particolare in piazza Fortebraccio. Controllati anche 8 veicoli ed effettuata la prova con precursore per l'alcol ai conducenti ma nessuna violazione. Oltre le solite parole e le solite frasi fatte, bisogna far arrivare alle orecchie di tutti, tramite questi bollettini, cosa rischia (auto, soldi, patente e persino la fedina penale) chi alimenta una movida esagerata che non piace a nessuno e non può essere tollerata.