Minaccia e molesta i clienti di un bar del centro a Perugia e poi si avventa sugli agenti: arrestato e subito dopo condannato

Ha provocato il caos in un bar del centro storico ed ha più volte molestato e minacciato gli avventori oltre che il personale tanto da richiedere l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Gli agenti di Polizia, una volta entrati nel bar, hanno individuato il molestatore - completamente ubriaco - e che alla richiesta di fornire i documenti, ha opposto un netto rifiuto. Da qui la decisione di portarlo in Questura per identificalo e tenerlo sotto controllo: ma una volta giunto negli uffici di polizia l'ubriaco ha iniziato a colpire con calci e pugni gli agenti. Non è stato facile ma alla fine è stato immobilizzato e indentificato: si tratta di 59enne romeno cone numerosi precedenti. Lo straniero, dopo l'accusa per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, è stato processato con rito per direttisima: il tribunale lo ha condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.