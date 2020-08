Controlli in centro storico: arrestato pusher, sequestrato panetto di hashish

Nuovo arresto in centro storico di un pusher, già noto alle forze dell'ordine, legato ai clan tunisini dello spaccio. Le manette sono state fatte scattare dai militari del Comando Provinciale di Perugia della Guardia di Finanza. I Finanzieri, durante un controllo di routine, si sono messi sulle tracce nordafricano per via del suo atteggiamento sospetto. A quel punto è scattato il fermo: dall'ispezione personale è saltato fuori un “panetto” di 100 grammi di hashish del valore di 2mila euro (una volta suddiviso in dosi). Il magistrato ha imposto al pusher l’obbligo di dimora serale nella propria abitazione di Perugia.

