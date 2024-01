IN BREVE Inseguimento in centro storico a Perujgia: arrestato ladro 20enne dagli agenti della Volante

Dopo un inseguimento nelle vie del centro storico, gli agenti della Polizia hanno catturato e arrestato un ventenne – gravato da precedenti di polizia – accusato del furto di abbigliamento ai danni di un esercizio commerciale, avvenuto poco prima in un negozio a Perugia. Gli agenti, dopo l'allarme lanciato dalla Questura, si erano messi a caccia del ladro avendo una descrizione fisica e dell'abbigliamento. Dopo un paio di ore è stato immediatamente individuato e a quel punto è scattato l'inseguimento, Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso anche di alcuni prodotti, risultati essere stati asportati dal negozio svaligiato. Tutta la refurtiva, invece, è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 20enne è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.