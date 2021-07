PERICOLI URBANI Quel ceppo sospeso in via degli Scortici è una spada di Damocle. Intervengano i pompieri

La deforestazione urbana dei due campetti (piazza Puletti e spazio basket) è quasi completata...ma è accaduto qualcosa di curioso e di terribilmente pericoloso per automobilisti, centauri o pedoni

Quel ceppo sospeso in via degli Scortici è una spada di Damocle. Intervengano i pompieri. Urgentissimo. La deforestazione urbana dei due campetti (piazza Puletti e spazio basket) è quasi completata. Da domani la piazza verrà di nuovo invasa dalle auto. Purtroppo. Ma c’è un pericolo, involontariamente lasciato dai tagliatori. Si tratta di un ceppo di ramo piombato sopra i cavi di collegamento elettrico e telefonico con una casa di via della Pergola. Il frammento di ramo è di cospicue dimensioni ed è rimasto agganciato con un “amo” naturale, costituito dalla base di una ramificazione.

Se ne sta lì, in equilibrio precario. Col rischio che, ad un colpo di vento, possa piombare a terra. Colpendo, nel migliore dei casi, una macchina. Sarebbe una tragedia se dovesse colpire un pedone: cadendo da quell’altezza, farebbe fuori un bisonte. Che fare? Sollecitare l’immediato intervento dei pompieri che potranno raggiungere con l’autoscala il rocchio di legno e portarlo giù. In caso contrario, potrebbe accadere l’irreparabile.7