Controlli in centro storico, maxi multa a due bar. Merli: "Obbligo morale di rispettare le norme"

Stretta del Comune, controlli della polizia municipale di Perugia in centro storico. Gli agenti hanno multato due bar tra piazza IV Novembre e Piazza Danti che non rispettavano il divieto di vendita di alcolici oltre l'orario consentito. Più di 7 mila euro le sanzioni elevate in totale per le due attività che somministravano alcool oltre le 1.30 di notte in centro storico a Perugia.

“Dopo l’intensa attività lavorativa durante l’evento Jazz in August, - ha dichiarato l’Assessore alla sicurezza Luca Merli - dove sono stati impegnati 18 agenti a sera per il controllo e la gestione della viabilità nelle piazze, dei controlli amministrativi in particolare di bar e ristoranti, mi ritengo ampiamente soddisfatto e ringrazio il Corpo di Polizia Locale per i controlli afferenti alle ordinanze in tema di sicurezza e di divieto della somministrazione di alcolici oltre l’orario notturno.”

“La polemica intorno al rumore, - continua l’Assessore Merli - alla movida nelle zone dei centri storici infuria da sempre e in tutte le città italiane. Chiaro è che dopo la liberalizzazione assoluta degli orari, la difficile convivenza tra attività economiche e diritto al riposo dei residenti continua a tenere banco anche a Perugia. Mi preme chiarire che, visto anche il particolare momento legato al Covid 19, diventa anche un obbligo morale oltre che un dovere di tutti, rispettare le norme e i divieti imposti a tutela della nostra comunità. Il Comune e la sua Polizia Locale continueranno con regolarità nel controllo del territorio, delle attività commerciali, sia nel centro storico che nel resto della città”