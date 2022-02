INVIATO CITTADINO Operazione telecamere, il Comune incrementa e rinnova. C’era una volta via degli Assassini, oggi chiusa

Come ti controllo la via degli Assassini... e via Ulisse Rocchi (antica via Vecchia), piazza Danti, via del Sole, via Mattioli e altri punti caldi dell’acropoli. Operazione telecamere, il Comune incrementa e rinnova. C’era una volta via degli Assassini, oggi chiusa. Si tratta di una strada interna all’Isola della cattedrale e congiunge lo spazio alla sommità di via Ulisse Rocchi con via delle Cantine. È costeggiata da locali di sicuro interesse. Ricordiamo di averci visto, una volta, una mostra del pittore Consoli. Invito il priore dei canonici, monsignor Fausto Sciurpa, a prendere in considerazione la sua riapertura a funzioni commerciali e culturali.

Quando c’era l’ottico Catanelli. La foto in gallery è un prezioso reperto storico confluito nella copertina della biografia di Gigio (Luigi Catanelli) che tenne negozio proprio al civico 2 di via Ulisse Rocchi. Lo scatto lo ritrae giovanissimo sull’uscio di quel laboratorio, dove si riunivano antifascisti, anarchici e liberasocialisti, da Apponi a Capitini. La finitura della porta (legno e vetrata in stile liberty) è rimasta invariata: caso piuttosto raro nel bailamme delle titolarità.

Perché era detta “degli Assassini”?

La stradina interna porta nelle viscere della cattedrale. In tempi di piena oscurità, non era consigliabile percorrere di notte questi anfratti urbani, pena il rischio di essere aggrediti da ladri e tagliagole. Da qui il nome abbastanza appropriato. Ma torniamo alle telecamere che punteggiano l’acropoli. Gli occhi elettronici (sbaglia chi dice che non servono a niente) vengono incrementati, potenziati, riqualificati. Abbiamo visto al lavoro dei tecnici per sostituzioni in piazza Danti, appunto all’imbocco di via degli Assassini e ad angolo fra la piazza e via Bartolo. Anche in zona Porta Sole, in via Mattioli e dintorni si procede allo stesso modo.

I nuovi strumenti (motorizzati e giroscopici) sono ad alta definizione e consentono una perfetta riconoscibilità fisiognomica, al punto da poter identificare soggetti che si rendano responsabili di comportamenti scorretti o di veri e propri reati. Dice l’assessore Luca Merli: “Possiamo vedere perfino se il soggetto si è fatto la barba o meno”. Le telecamere di piazza Morlacchi hanno consentito di vedere all’opera il picconatore/odiatore di libri che ha sfasciato per ben due volte le vetrine della libreria omonima. Dunque: le telecamere servono. E come! Bene fa il Comune a rinforzarne la presenza.