Incendio in seminterrato di una palazzina del centro: salvato un uomo dopo che era andato a fuoco un bivacco. Polizia e Vigili del Fuoco

E' stato salvato un uomo da un incendio che è scaturito in un seminterrato degradato ed adibito a parcheggio di una palazzina di via Pacinotti in centro storico. I Vigili del Fuoco hanno aiutato il personale medico a prendersi cura del soggetto - trovato in stato confusionale - mentre la Polizia ha effettuato un controllo completo per verificare la presenza di altri soggetti visti i segnali di bivacco presenti nel semi-interrato. L'incendio, come spiegato dai Vigili del Fuoco, è scaturito da un materasso per poi distruggere un divano e altri mobili di fortuna. L'allarme era scattato nel primo pomeriggio grazie ad una segnalazione di un residente. Non si esclude da parte della Questura la richiesta di messa in sicurezza di tutta l'area per evitare il ripristino di altri bivacchi in questo periodo difficile per chi vive in strada e deve ripararsi dal freddo.