L'INVIATO CITTADINO Addio alla Stefanel del centro: ma il locale non resterà vuoto, ecco il nuovo brand della moda

Non sarà l'ennesimo locale che resta vuoto (tanti ce ne sono in città): lavori in corso per la nuova apertura

Corso Vannucci. C’era una volta Stefanel e da domani sarà Blukids. Da abbigliamento per adulti ad abiti e accessori per bambini e ragazzi. Un negozio specializzato in raffinata eleganza, come loro dicono, “per cuccioli d’uomo”. I negozi Blukids si trovano in tutta Italia e di solito, ma non necessariamente, sono in franchising. Com’è noto, Stefanel ha portato i libri in tribunale e la catena di negozi è stata acquisita da Oviesse. Che vi colloca, come nel caso di Perugia, uno dei suoi marchi più brillanti. Nella convinzione che nella Vetusta ci sia spazio per un’attività di questo tipo, segnatamente nell’acropoli.

OVS, rilevato il brand ed alcuni asset selezionati, si appresta ad aprire le nuove sedi per tutto lo Stivale. In corso Vannucci fervono i lavori per conformare il negozio allo stile voluto. Si tratta di interventi non strutturali, ma di semplice adattamento. L’apertura è prevista per il 22 aprile. Avremo modo di darne conto.