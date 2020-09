Perugia, chiusi due locali del centro storico. Il Comune: "Non hanno rispettato le regole"

Due locali del centro storico chiusi. Uno è stato chiuso dal Questore di Perugia per somministrazione di alcolici ai minori, l'altro dal Comune per aver venduto alcolici oltre l’orario consentito.

Come spiega una nota di Palazzo dei Priori durante i controlli del fine settimana sono state elevate numerose sanzioni: "Oltre ai casi di chiusura dei locali che non hanno rispettato le norme, sono state elevate sanzioni per violazione del regolamento di polizia urbana, in particolare a coloro che sono stati sorpresi a urinare nelle pubbliche vie, e per uso di stupefacenti".

E ancora: "I controlli, coordinati dalla Questura, con la piena collaborazione della Polizia locale e di tutte le forze dell’ordine, e con l’ausilio dei volontari di Protezione civile, proseguiranno anche nei prossimi fine settimana al fine di contrastare il ripetersi degli episodi già registrati".