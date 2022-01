Assalto alla tabaccheria in Piazza della Repubblica: rapinatori armati di coltello, inseguiti fino in via Oberdan

Erano armati di coltello i due rapinatori che ieri pomeriggio - intorno alle 17,30 - in pieno centro storico sono entrati nella tabaccheria di Piazza della Repubblica ed hanno razziato la cassa in pochi secondi. I malviventi stavano studiando la situazione da un po' dato che hanno aspettato che il proprietario si allontanasse per un caffè e una volta rimasta sola hanno sferrato l'attacco: uno degli uomini brandendo un coltello è passato dietro il bancone e dalla cassa ha arraffato 500 euro, l'altro era rimasto davanti alla porta a sorvegliare e soprattutto a sbarrarre il passo. Poi se ne sono andati senza correre per lasciare velocemente Corso Vannucci. La commessa ha dato subito l'allarme e insieme al proprietario hanno inseguito i due malviventi fino a via Oberdan poi una volta chiesto di fermarsi si sono divisi e sono riusciti nella fuga.