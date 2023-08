In centro storico a Perugia, in fuga dalla propria abitazione dopo essere stato bastonato: denunciato 22enne

Il personale della Polizia di Perugia, durante un servizio di routine di controllo del territorio, è intervenuto al centro del capoluogo umbro, a seguito di richiesta pervenuta alla Questura, per soccorrere un uomo con una ferita alla testa. Una volta arrivati sul posto un cittadino ha spiegato ai poliziotti che, durante una passeggiata col proprio cane, era stato avvicinato da un soggetto con una ferita sanguinante alla testa il quale chiedeva aiuto pregandolo di chiamare i soccorsi. Gli agenti della Squadra hanno poi interrogato la vittima (un cittadino turco) che ha ammesso di essere stato colpito alla testa con una bastonata, senza un apparente motivo, dal proprio nipote con il quale convive. L'uomo è stato portato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia per essere sottoposto alle cure del caso. Subito dopo è scattata la denuncia a carico del suo aggressore (un 22enne) per il reato di lesioni personali.