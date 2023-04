Centro storico a Perugia, agenti in borghese nei locali: alcol venduto dopo l'orario, multa pesantissima da 6mila euro

Non s'arresta lo speciale monitoraggio della Polizia municipale di Perugia in merito alla vendita di bevande alcoliche oltre gli orari consentiti, nonché la vendita di bevande alcoliche a minorenni. Nel corso del servizio notturno del 29 aprile, gli agenti in abiti civili ha contestato, nell’area dell’acropoli, due violazioni, di cui una ad un pubblico esercizio ed una ad un negozio di alimentari di vicinato, che alle ore 02.30 circa effettuavano rispettivamente la somministrazione e la vendita di alcolici, nonostante il divieto imposto al primo per le ore 01.30 ed al secondo per le ore 24.00. Pesantissime le sanzioni: multa di 1.032 euro per il locale mentre per l’esercizio la sanzioneè di oltre 6.600 euro. Ora le due attività dovranno rispondere della lora gestione alla Questura di Perugia e rischiano una eventuale sospensione temporanea dell'attività (15 giorni o un mese).