Nuovo centro medico privato a Spoleto, anche il Tar dice "no"

Il nuovo centro medico privato a Spoleto senza accreditamento. Dopo il “no” di Regione Umbria e Azienda Unità sanitaria locale Umbria 2 arriva anche quello del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria che ha respinto il ricorso della società che aveva chiesto l’autorizzazione e l’accreditamento.

La società operante nel settore socio-sanitario, nella fornitura di prestazioni di diagnostica per immagini e servizi ambulatoriali, ha presentato “domanda per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale” per poter “continuare ad erogare prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale”. Al termine dei controlli venivano segnalati “numerosi profili di non conformità” e la domanda veniva respinta, con sospensione della convenzione.

L’infondatezza “dei motivi di doglianza” nei confronti della decisione della Regione Umbria, basati sui profili di non conformità rilevati, fa sì che, secondo i giudici amministrativi, anche la decisione del l’Ausl “non poteva fare altro che escludere l’odierna ricorrente dalla procedura”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la validità di quanto stabilito dalla Regione. Nel corso del giudizio amministrativo, la società ha presentato una nuova istanza di accreditamento che si è conclusa con il rilascio del titolo da parte della Regione Umbria.