Centro e movida perugina, il Questore potenzia i controlli su strada e prevede ispezioni nei locali notturni della città

Proseguono anche per questo fine settimana i controlli organizzati dalla Polizia per arginare la piaga degli incidenti stradali e prevenire o sanzionare la cosiddetta movida selvaggia che non rispetta i regolamenti comunali. Secondo la Questura, i controlli si concentreranno sul controllo degli esercizi commerciali e degli afro-market al fine di verificare il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori. Verrà anche monitorato il rispetto della normativa prevista per l’utilizzo di impianti acustici per evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone. I centro storico agiranno agenti senza mezzi per raggiungere tutte le aree dell'acropoli.

Lo scorso weekend, nei servizi organizzati in tutta la provincia, sono state 635 le persone identificate, 155 i veicoli monitorati nel corso di 18 vari posti di controllo effettuati. Sono state riscontrate oltre 20 infrazioni al Codice della Strada che hanno portato al ritiro, in due casi, dei documenti di circolazione.