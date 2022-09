Controlli in centro e in stazione a Perugia per arginare spaccio e furti: pioggia di multe, ispezionati oltre 400 veicoli

In questo fine settimana di consultazioni elettorali, continuano i controlli straordinari del territorio fortemente voluti dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai con l’obiettivo prevenire gli episodi di spaccio e i furti. I controlli hanno riguardato anche il centro cittadino e la zona della Stazione, per poi estendersi capillarmente anche nella periferia del capoluogo. Importante anche il contributo della Polizia Stradale che, in questo fine settimana caratterizzato dal maltempo, hanno vigilato lungo le principali arterie viarie della provincia per offrire maggiore sicurezza agli automobilisti e prestare soccorso in caso di necessità. Sono stati identificate 2520 persone e, nell’ambito dei 61 posti di controllo effettuati, monitorati 424 veicoli: contestate 34 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Sono stati 32, invece, gli esercizi pubblici sottoposti a controllo al fine di verificare il rispetto delle norme amministrative in materia.