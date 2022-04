Storie perugine ai tempi di Pasqua, le uova esotiche della profumeria Bottini vengono da lontano e sono piene di ricordi

Bottini ha fatto ancora l’uovo… di struzzo… in vetrina. Sono ormai una tradizione le uova di struzzo ospitate nella esposizione di “balocchi e profumi” al negozio di corso Vannucci. Ne parlammo in altra occasione [Da Bottini, al corso, uova di struzzo per gli auguri pasquali e... in memoria di un amico (perugiatoday.it)]. E il principe dei profumieri non intende venir meno alla tradizione. Anche perché la storia di queste uova richiama alla mente di Alberto, e di quanti lo hanno conosciuta e amata, la cara figura di Francesco De Poi. Le uova di struzzo provengono da un viaggio africano del noto business man del settore automobilistico. Intese prestarle all’amico e poi decise di fargliene dono. In un primo momento – racconta Alberto – si pensò di farne una bella frittata. Ma poi prevalse l’idea di metterle in mostra. Ecco perché l’amico Alberto continua la tradizione che coniuga memoria e memorie, affetti e ricordi. Da conservare gelosamente. Nei recessi del cuore e della mente.