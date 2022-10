Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a Perugia: 3mila famiglie individuate, ecco come funziona

Ha preso il via in questo mese la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e coinvolge solo una parte della popolazione (campione statistico). Nel 2022 le attività di raccolta dati coinvolgono quasi un milione e mezzo di famiglie sull’intero territorio nazionale e oltre tremila famiglie nel comune di Perugia. Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento con quelli provenienti da fonti amministrative, l’Istat sarà in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici ufficiali è fondamentale la piena collaborazione.

I VANTAGGI DEL CENSIMENTO - Il Censimento fornisce le seguenti informazioni: -analitiche sulle principali caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale; -comparabili a livello europeo; -utili a singoli cittadini, imprese, associazioni per progettare e fare scelte, organizzare attività e valutare risultati; -indispensabili anche ai decisori pubblici per supportare la ripresa e costruire il futuro del Paese.

IL CAMPIONE - Chi ha ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che invita a partecipare al censimento, allora fa parte del campione statistico che dovrà rispondere in autonomia; si deve compilare il questionario on-line, usando le credenziali presenti nella lettera. Se il questionario non viene completato entro il 7 novembre 2022 si riceverà un sollecito dal personale incaricato dal Comune di Perugia, potendo scegliere di svolgere l’intervista faccia a faccia o telefonicamente.

Chi ha ricevuto una lettera informativa dall’Istat o trovato una locandina o un avviso presso l’abitazione, allora fa parte del campione statistico che sarà intervistato faccia a faccia dal personale incaricato dal Comune di Perugia. L’invito è ad accoglierlo con fiducia: potrà fornire spiegazioni sul censimento. Chi non ha ricevuto alcuna comunicazione, allora non fa parte del campione del censimento del 2022.

RISPONDERE AL CENSIMENTO: UN OBBLIGO DI LEGGE, MA ANCHE UN’OPPORTUNITÀ - Tutte le risposte del questionario sono protette dalla normativa sul segreto statistico e in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e d.lgs. n. 101/2018). Inoltre, tutto il personale coinvolto nelle attività di rilevazione è tenuto al rispetto del segreto d’ufficio.

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO COMPLETAMENTE GRATUITA – Per avere assistenza si può: -contattare Numero Verde Istat 800.188.802, attivo dal 30 settembre al 22 dicembre 2022 tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21; contattare il Centro comunale di rilevazione in via Diaz 150 – Madonna Alta, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì ore 15-17 ed eventualmente prendere un appuntamento. Per l’ufficio si accede da via Pievaiola o da via Martiri dei Lager e si prosegue lungo via Diaz; segui le indicazioni su Google Maps. Numero di telefono 075 5774450. Email: ufficio.statistica@comune.perugia.it;

-consultare e trovare risposte sulla pagina dedicata alle Domande frequenti.