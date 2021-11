Covid, il caso Cenerente tra paure e rumor su 'troppe famiglie' non vaccinate: e c'è chi va alla messa fuori territorio

Casi di covid a Cenerente, non è forse… un caso. Un diffuso rumor collega la circostanza di un elevato numero di casi covid a una realtà connotata dalla presenza di numerosi no-vax. In effetti, la rilevazione di quattro cluster di positività in altrettante classi della scuola elementare Trancanelli ha fatto dirizzare le antenne a più di un osservatore. Il riscontro di ben 33 casi positivi, tra cui due insegnanti, è fatto che deve pur legarsi a una consistente fonte di contaminazione. Da qui la decisione, elaborata nel corso della riunione congiunta tra Comitato tecnico scientifico e Nucleo epidemiologico della Regione Umbria, di procedere a screening volontario e quarantena, con chiusura della sede e sospensione delle attività didattiche in presenza fino a lunedì 29 novembre.

Del caso ci parla e scrive un lettore che argomenta: “Lo sano tutti che a Cenerente numerose famiglie hanno scelto di non vaccinarsi. Non posso fare nomi ma le conosco personalmente”. Aggiunge: “Non voglio gettare la croce addosso a nessuno, ma il fenomeno e l’espandersi dei contagi potrebbero legarsi a questa scelta”. Precisa: “Per quanto mi riguarda, io e la mia famiglia abbiamo scelto di non prendere messa nel ‘pallone’, frequentato da queste persone, proprio per evitare di infettarci. Domenica scorsa siamo andati al Pantano”. Ovviamente sono situazioni ancora tutte da verificare, da qui il monitoraggio. Per il momento dunque molti sospetti e poche certezze.