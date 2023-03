Cenerente, lavori di riqualificazione per elementari e infanzia. Accordo Comune-Ministero: i tempi del cantiere

Prosegue spedito l’iter che porterà alla riqualificazione di due scuole del complesso comunale di Cenerente, ossia la primaria “Trancanelli” e la scuola dell’infanzia “Lo scoiattolo rosso”. Per l’intervento, ammesso a finanziamento nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) per l’importo complessivo di poco superiore al milione di euro, è stato approvato dalla giunta, nel corso della seduta del 29 marzo su proposta del vice sindaco Gianluca Tuteri, lo schema di convenzione con il ministero dell’Istruzione e del Merito che stabilisce i tempi del progetto. I lavori, che riguarderanno l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della struttura, dovranno essere aggiudicati con determina entro il 15 settembre 2023. L’avvio dell’intervento è fissato per il 30 novembre 2023, mentre la conclusione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2026. Infine collaudo entro il 30 giugno 2026.

“Accogliamo con favore e soddisfazione – commenta il vice sindaco Gianluca Tuteri – l’ulteriore passo in avanti compiuto da questa pratica che ci consentirà di valorizzare e rendere più sicuro un edificio che da tempo aveva bisogno di un’opera di riqualificazione. Il complesso di Cenerente, sede della primaria e della scuola dell’infanzia, si trova in un’area centrale del quartiere, a ridosso della chiesa e del parco, ed è quindi un luogo identitario per la popolazione che vive in quella parte di Perugia. Grazie al lavoro degli uffici, guidati dalla dirigente Monia Benincasa, riusciremo con l’intervento a valorizzare un ulteriore plesso della città, proseguendo nel piano scuole ormai avviato da tempo con risultati assolutamente positivi”.