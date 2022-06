Cenano a sbafo nei locale del centro storico: la coppia incastrata da un ristoratore truffato

Mangiano a sbafo nei ristoranti del centro di Perugia, ma una ristoratrice riconosce la coppia che non ha pagato il conto e avverte il collega dove i due stavano cenando e scatta la denuncia.

I deu erano seduti a un tavolo in locale del centro storico di Perugia, quando una ristoratrice, passando, li ha visti e li ha riconosciuti. Quella coppia giovanissima, aveva cenato nel suo ristorante, ma al momento di pagare il conto avevano confessato di non avere i soldi. Per questo, la ristoratrice ha chiamato la Polizia.

All'arrivo della Volante i due erano ancora seduti, cenando tranquillamente e quando è stato chiesto loro di pagare il conto, né l'uomo, un cittadino dell'est di 25 anni, né la donna, italiana di 21 anni, hanno potuto farlo perché entrambi privi di danaro.

La donna, che non aveva con sé neppure i documenti è stata accompagnata in Questura per essere identificata. I due sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta.