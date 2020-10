Cede un tratto di strada ex Statale Subasio ad Assisi: strada chiusa, guasto all'acquedotto

E’ momentaneamente chiuso il tratto di strada ex statale 444 del Subasio in corrispondenza dell’area della Protezione civile di Pian della Pieve per un guasto all’acquedotto di Nocera Umbra che rifornisce Assisi e Perugia. La viabilità alternativa è la strada provinciale 249 utilizzando le due vicinali di Bricolante e Costa di Trex oppure per chi è diretto a Gualdo Tadino la comunale per Sant'Anna. Sono già iniziati i lavori di riparazione della rete. Sul posto il sindaco Stefania Proietti, la polizia locale e i tecnici di Umbra Acque. La strada ha ceduto in entrambe le carreggiate sprofondando di almeno una trentina di centimetri.

