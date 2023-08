Catturato l'accoltellatore di una perugina 31enne: Polizia e Carabinieri hanno fatto il vuoto intorno al criminale, catturato in centro

Una fuga di 24 ore, per giunta senza neanche allontanarsi dalla città dove era ricercato, e una volta intercettato non ha cercato anche stavolta di farla franca. In una operazione congiunta Polizia e Questura, sotto la regia del Tribunale di Perugia, è stato arrestato oggi pomeriggio in centro storico l'algerino 39enne che nella giornata di ieri, dopo l'ennesima aggressione, aveva inflitto una coltellata - per fortuna non mortale - alla sua compagna italiana 31enne. Lo hanno cercato con soggetto in quelle aree dove operano i clan della droga. Il blitz è scattato in via Bartolo da parte dei Carabinieri della Caserma di Fortebraccio. L'uomo, già con precedenti, alcuni giorni prima aveva subito un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna dopo una serie di denunce per maltrattamenti anche pesanti. Ma incurante di questo provvedimento ieri si era di nuovo presentato davanti alla donna davanti Palazzo Gallenga, e al culmine dell’ennesimo litigio, ha sferrato un colpo di coltello al corpo della poveretta. Ora si trova al Carcere di Capanne.