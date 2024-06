Banda di spacciatori catturata grazie ai cittadini: uno dei pusher è un ragazzino minorenne

La polizia di Foligno ha arrestato due cittadini tunisini e denunciato un minorenne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. A segnalare i pusher alcuni cittadini. I tre sono stati individuati nelle vicinanze di Piazza del Grano. Gli agenti hanno fermato due "clienti", trovandoli con cocaina e hashish, e bloccato i tre trovandoli con quasi due etti e mezzo di hashish, alcune dosi di cocaina, qualche grammo di marijuana, e oltre 2.100 euro in contanti. costituenti ragionevolmente provento dell’illecita attività di spaccio.

I due maggiorenni sono stati arrestati in flagranza per concorso nei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e rinchiusi a Capanne in attesa dell’udienza di convalida. Il minorenne, invece, è stato denunciato per lo stesso reato.