Trovato con un'auto rubata e una pistola, riesce a scappare: caccia all'uomo a Castiglione del Lago

Caccia all'uomo a Castiglione del Lago. I carabinieri stanno cercando un uomo che è riuscito a scappare all'arresto. È successo nella notte, durante un controllo.

L'uomo, spiegano i militari, era stato fermato a bordo di un'auto rubata e con una pistola con la matricola abrasa. L'uomo ha tentato di scappare a bordo dell'auto, ma è stato inseguito e bloccato.

"Nelle fasi di accompagnamento in caserma per gli adempimenti di rito - scrivono i carabinieri - l'uomo riusciva a sottrarsi al controllo dei militari fuggendo per le campagne limitrofe". L’auto e la pistola sono state sequestrate e sulle stesse sono stati avviati accertamenti tecnici.

Sono in corso ricerche, coordinate della Procura della Repubblica di Perugia, per catturare il fuggitivo.