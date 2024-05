Centro fauna selvatica, appello urgente dopo maxi-sequestro di uccellini: "servono volontari per le cure". Ecco come fare

Il centro di recupero di fauna selvatica ha lanciato un appello urgente appello per il reclutamento di volontari per prendersi cura e far mangiare un ingente carico di piccolissimi uccellini, tutti tordi "bottaccio", sequestrati dal Corpo Forestale e provenienti dai paesi dell’Est europeo. "Gli esemplari sono allo stadio di pullus ovvero di piccole e piccolissime dimensioni, e pertanto bisognosi di cure continue, oltre che straordinarie, considerato il forte stress a cui sono stati sottoposti. Un surplus di lavoro per i pochissimi volontari stabilmente presenti presso il centro castiglionese.

Da qui l’accorato appello da parte della responsabile Edna Palmerini: “Accogliamo chiunque anche senza esperienza e competenze voglia darci una mano per far fronte a questa vera e propria emergenza. Nel caso in cui non si possa prestare il proprio tempo, accettiamo aiuti materiali”. C’è infatti bisogno urgente anche di segatura, fogli di giornale e mangime da imbecco per insettivori.

Gli interessati a collaborare possono presentarsi spontaneamente presso la Lipu Umbria (area ex aeroporto di Castiglione del Lago) dalle 8 alle 20, oppure contattarla al numero 3383560692.