Castiglione del Lago, controlli su strada: sequestrata e distrutta merce avariata destinata ai ristoranti

Nella rete dei controlli su strada a Castiglione del Lago messa in atto dalla Polizia Municipale è finito un furgone che, privo di certificato ATP, è risultato trasportare prodotti alimentari soggetti a temperatura controllata e altri prodotti congelati in fase di scongelamento, nonostante fosse privo della prevista coibentatura e addirittura dell’impianto di refrigerazione. Su segnalazione del comandante Paolo Pecorella è intervenuto il personale della USL Umbria 1 che ha provveduto al sequestro degli alimenti che sono stati immediatamente trasportati al mattatoio comunale di Perugia per la loro distruzione. Tutti gli alimenti nelle intenzioni dovevano finire nelle cucine di alcuni ristoranti in Toscana.