Soccorsi in azione al lungolago di Castiglione del Lago nella mattinata di domenica 8 ottobre. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10.30 per liberare una donna rimasta intrappolata nella melma e sprofondata per oltre un metro. Sul posto anche i vigili urbani. La donna è stata tirata fuori dal fango e messa in sicurezza.