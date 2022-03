A Castiglione del Lago 36 profughi ucraini: ecco il fondo per pagare medicine, affitti, bollette e attività sportive

Istituito un Fondo di Solidarietà Comunale a Castiglione del Lago per cercare di soddisfare le svariate esigenze e i numerosi bisogni espressi dagli adulti e bambini profughi dall'Ucraina fino ad ora arrivati e soggiornanti presso strutture private e non del territorio. Sono già 36 gli ucraini arrivati a Castiglione del Lago, di cui 16 minori che si stanno inserendo nelle scuole di ogni ordine e grado. Il conto è stato pensato per raccogliere donazioni, da parte di privati ed aziende, nella massima trasparenza. Tutti possono contribuire inviando la propria donazione al conto corrente bancario intestato al Comune di Castiglione del Lago scrivendo nella causale “Progetto Con l'Ucraina" all’IBAN IT52P0200838353000103423113.

Per la modalità di gestione delle donazioni l’Amministrazione precisa che i fondi saranno utilizzati dal personale dell’Area Politiche Sociali per erogare contributi economici a chi ne facesse richiesta, in base ai progetti individualizzati formulati per i profughi ucraini, sulla base delle seguenti priorità: sostegno alle spese alimentari, mediche e pagamento delle bollette; sostegno alle spese scolastiche ed educative; sostegno alle attività di integrazione sociale e spese per la pratica di

uno sport.

Nell’erogazione dei contributi verrà data priorità ai nuclei familiari con minori, con persone con disabilità od anziani. Potranno richiedere tale contributo i cittadini con passaporto ucraino, censiti nell’elenco comunale, che siano al di fuori dei circuiti dell’accoglienza rappresentati dai CAS e dai progetti SAI, arrivati in Italia dopo il 24 febbraio 2022 e temporaneamente domiciliati nel Comune di Castiglione del Lago.