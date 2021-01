Castiglione del Lago, crollo del ponte di legno. Lega: "Istituire una commissione per stabilire le responsabilità"

Crollo del ponte di legno sul torrente Paganico: la Lega chiede di istituire una commissione per stabilire le responsabilità. Il ponte, che collega il lungo lago con l’ex aeroporto Eleuteri, è crollato già da tempo ed i consiglieri Lega Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli si sono fatti portavoce dei cittadini che chiedono di conoscere i responsabili e i tempi di ricostruzione. La vicenda approderà nel prossimo consiglio comunale con una interrogazione presentata dal Gruppo Lega.

“Ancora una volta assistiamo a Castiglione del Lago ad un’altra struttura crollata – spiegano i consiglieri - È impensabile che dopo un decennio o poco più dalla sua costruzione, una struttura del genere collassi e che nessuno si sia curato al suo ripristino, facendo come se nulla fosse successo. Non è possibile assistere a questo ulteriore dissesto avvenuto sul nostro territorio. Ma cosa sta succedendo a Castiglione del Lago, come mai anche questo ponte è collassato? Ci si chiede chi ha progettato e fatto i calcoli per la costruzione del ponte e chi ha realizzato l’opera, se il materiale utilizzato era a norma e perché in questi anni non c’è stata una manutenzione tale da impedire questo danno".